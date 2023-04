La curiosa storia di Sharon Lane: vende i suoi beni per vivere in crociera

17:02

Vende il 95% dei suoi beni per vivere tre anni in crociera. Il racconto che sembra uscito da un film riguarda in realtà la 75enne californiana Sharon Lane, insegnante di lingue in pensione, che il prossimo 1 novembre salperà da Istanbul a bordo della MV Gemini, nave passeggeri gestita dal 2021 dalla compagnia turca Miray Cruises (nella foto). Nei successivi 36 mesi avrà modo di toccare, una dopo l’altra, tutte le principali destinazioni marittime del pianeta, fra 135 paesi e 375 porti.

La decisione è maturata dopo che l’anziana signora ha appreso che l’avventura le sarebbe costata una cifra ‘accessibile’: poco meno di 100mila dollari.

“Quelli che preferisco sono in realtà i giorni in cui si naviga attraversano gli oceani - ha precisato alla Cnn, spiegando comunque di attendere con particolare interesse le soste in Scozia e in Irlanda, da dove pensa arrivassero i suoi avi.



Il lusso non le interessa: per circa 30 mila dollari annui ha riservato una delle cabine più economiche della nave, sprovvista di oblò. L’intenzione, come riporta il Corriere della Sera, è quella di trascorrere le sue giornate a rilassarsi ascoltando il rumore del mare e aggiornando il suo blog online.

“È un atto di fede - spiega Lane alla Cnn -, ma so che ci sarà un posto qui negli Stati Uniti quando tornerò. O forse finirò per vivere in un altro Paese”.



“Aspettavo sempre il momento perfetto per partire, quando tutto sarebbe stato in ordine: i soldi, gli appuntamenti, le altre persone”. Ma quel momento, alla fine, spesso non arrivava mai. Lane lancia infine un appello a chi, come lei, condivide la passione per i viaggi: “Non rimanete a casa. Casa può essere dove si trova il cuore”.