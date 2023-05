Fto Campania: “Agenzie e t.o. inclusi nel bando di sostegno all’occupazione”

10:56

Agenzie e tour operator sono ora inclusi nel bando della Regione Campania a sostegno dell’occupazione nel turismo. Lo comunica attraverso una nota Crescenzo Rossi, referente Campania per Fto Confcommercio.

Battaglia vinta, quindi, per la Federazione del Turismo Organizzato. “La Regione ha corretto il tiro e, su nostro input, ha doverosamente inserito agenzie di viaggi e tour operator nel bando da 16 milioni di euro per contrastare le crisi occupazionali e favorire le assunzioni nel settore turismo”, ha annunciato Rossi.



“Non possiamo che esserne lieti e ringraziare la giunta per la sensibilità dimostrata - ha aggiunto -. Sfrutteremo lo strumento messo a disposizione dalla Regione per rafforzare e riqualificare la nostra forza lavoro in questa importante fase di rilancio dell’offerta turistica”.