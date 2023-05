Il ritorno del Mar Rosso, l'Australia e le vittorie di Maavi: scopri il meglio di TTG Magazine

09:21

Il grande ritorno del Mar Rosso e la via 'green' di EcoWorldHotel. I segreti dell'Australia e le conquiste di Maavi per le agenzie. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:

Mar Rosso di nuovo re dell’estate

Niente di nuovo sotto il sole. La chiusura del mondo durante la pandemia con la riscoperta delle mete italiane, la riapertura graduale, la ripartenza del lungo raggio: nulla può competere con lo strapotere dell'Egitto, più specificamente del Mar Rosso. Lo sanno bene agenzie di viaggi, tour operator e catene alberghiere, che per far quadrare i conti estivi tornano a scommettere su un prodotto che non ha eguali… (continua sulla digital edition)



EcoWorldHotel e la sostenibilità

"Prendiamo per mano gli imprenditori e li assistiamo passo a passo nel loro percorso verso l'ecosostenibilità. Il nostro è un prodotto unico, ideato da albergatori per gli albergatori". Alessandro Bisceglia (nella foto), ceo & founder di EcoWorldHotel, spiega così la caratteristica principale del suo progetto, il cui obiettivo è portare l'hotel a ottenere l'Ecocertificazione al Marchio di Qualità Ambientale semplificando al massimo le procedure. Alle strutture… (continua sulla digital edition)



Australia da specialisti

Tourism Australia punta sulla formazione dei suoi Aussie Specialist e questa volta lo fa con una convention on board (nella foto più grande, un'immagine dei partecipanti). Un centinaio di agenti di viaggi ha ricevuto l'invito per una crociera durante la quale è stato possibile tornare a parlare di Australia con la giusta attenzione e approfondendone le peculiarità attraverso le parole dei partner presenti… (continua sulla digital edition)



Maavi: “Uniti vinciamo”

Maavi viaggia a velocità 'Mach 10'. Il titolo della seconda convention dell'associazione di agenzie di viaggi guidata da Enrica Montanucci, attorno a cui sono oggi raccolti circa 1.600 iscritti, ha confermato a Cervinia una realtà sempre più coesa. "Aver ottenuto la garanzia che i ristori del Ministero del Turismo da 39 milioni di euro saranno non solo stanziati… (continua sulla digital edition)