Airbnb e i soggiorni low cost: nasce la funzione 'Airbnb Stanze'

16:24

Si chiama ‘Airbnb Stanze’ la nuova funzione di Airbnb che offre ai viaggiatori un modo più economico di scoprire una destinazione, grazie al soggiorno presso un host del posto. “Da un lato - spiega l’azienda - sempre più persone scelgono di ospitare con la piattaforma - lo scorso anno a livello globale, esclusa la Cina, abbiamo registrato 900mila nuovi annunci - dall’altro, gli ospiti preferiscono alloggi più economici, un fatto che non sorprende visto il crescente costo della vita. Le notti prenotate in stanze private in Italia sono cresciute di circa il 90% in un anno”.

Le stanze rimangono una delle tipologie di soggiorno più popolari sulla piattaforma, rappresentando la terza categoria più prenotata dallo scorso maggio, quando sono state lanciate le Categorie Airbnb. Merito senz’altro del costo ridotto: “A livello globale lo scorso anno - spiega l’azienda - il costo di più dell’80% delle stanze private era al di sotto di 100 dollari a notte, mentre in Italia la media era di 71 euro per notte. Sempre lo scorso anno, in più di 47mila città era possibile trovare sulla piattaforma Airbnb almeno una stanza con un prezzo medio al di sotto dei 50 euro”.



Tra le cinque destinazioni di tendenza per questo tipo di soggiorno spicca in Italia Firenze, anche se al primo posto troviamo Mapo-gu, Seoul, seguita da Melbourne e poi da Varsavia e Sydney. “Le stanze private permettono a un host medio un guadagno concreto. Lo scorso anno gli host di stanze private in Italia hanno guadagnato più di 124 milioni di euro; in particolare, l’host medio di una stanza privata ha guadagnato più di 1300 euro”.