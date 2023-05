World Explorer: la filosofia di viaggio-scoperta nei nuovi itinerari nel mondo

09:45

World Explorer rinnova l’immagine e rafforza la propria identità ispirandosi ancora di più allo storico brand African Explorer dal quale cui nasce. Una filosofia del viaggio che mette al centro quel concetto di scoperta che per 50 anni è stato fulcro del successo di African Explorer e che oggi permette di gettare le basi per ampliare al resto del mondo lo stesso ideale di viaggio.

In quest’ottica, World Explorer amplia ulteriormente la propria proposta e aggiunge al catalogo nuove destinazioni: Malesia, Cambogia, Vietnam, Thailandia, Giappone, India, Bhutan, Oman, Giordania, Egitto.

Come principale proposta per l’estate 2023, World Explorer ha preparato un itinerario tra Bali e le isole Gili in Indonesia strutturato come tour senza accompagnatore in cui vengono offerti servizi di gruppo esclusivi per i clienti World Explorer, come escursioni, visite e tour, sempre garantendo per ciascuna attività un limite massimo di 20 partecipanti. Il resto dell’itinerario è immaginato come un programma libero e personalizzabile, perfettamente in linea con il concetto di explorer promosso dall’operatore.



È Alessandro Simonetti (nella foto), general manager World Explorer, a spiegare il progetto: "Da African Explorer, un brand che ha fatto la storia del turismo italiano in Africa, a World Explorer, oggi ci apprestiamo a consolidare la nostra posizione sul mercato con un cambio di passo, mantenendo intatto e valorizzando quello che è il nostro Dna di specialisti di vacanze personalizzate, ora in tutto il mondo. Per raggiungere gli obiettivi prefissati saremo supportati da diversi partner, compagnie aeree - con posti riservati - hotel e resort, con l'obiettivo di ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili e offrire ai nostri viaggiatori una scelta sempre più vasta e personalizzabile, sempre con la stessa filosofia Explorer che ci contraddistingue da 50 anni".



Simonetti inoltre aggiunge parlando della proposta Bali e Indonesia: “Questa è solo la prima di una serie di operazioni che abbiamo intenzione di mettere in atto per quelle destinazioni con cui abbiamo dei legami forti. A queste proposte di tour seguiranno molte altre novità, anche per le agenzie di viaggi con cui già collaboriamo, tra cui la nascita di nuove forme di affiliazione e partnership“.