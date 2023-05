Pagamenti a distanza per le agenzie: Fto sigla un accordo con Nexi

10:05

Si chiama 'Incasso senza pensieri agenzia' il nuovo strumento nato dall'accordo tra Fto e Nexi. L'obiettivo è fornire un servizio per migliorare la qualità e la sicurezza delle transazioni online legate alle prenotazioni di viaggi.

"Basato sulla piattaforma XPay di Nexi - si legge in una nota di Fto -, il servizio assicura l’identificazione online dei contraenti e mette in trasparenza le clausole contrattuali, riducendo di conseguenza le dispute, prevenendo malintesi, errori e comportamenti opportunistici sia nel caso di prenotazioni gestite direttamente dall’agenzia, sia tramite sito, telefono, email, sms e WhatsApp.



Il sistema, precisa Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto consente di accettare le molte forme di pagamento esistenti "e con il sistema del pay-by-link facilitare in sicurezza i pagamenti a distanza; inoltre potranno gestire in modo automatizzato l’incasso degli acconti e del saldo e fornire al viaggiatore un’esperienza di acquisto appagante e fruibile in qualsiasi momento della giornata".



'Incassi senza pensieri agenzia' prevede condizioni agevolate per i soci Fto.



Dirk Pinamonti, head of eCommerce di Nexi, aggiunge: "È una soluzione che permettere alle agenzie di offrire ai propri clienti un’esperienza semplice, sicura e trasparente, dal momento della prenotazione fino alla partenza per il viaggio, garantendo un livello di servizio eccellente".