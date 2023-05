Bollette, fine della tregua: il gas torna a salire

13:06

Dopo alcuni mesi in cui il prezzo del gas aveva registrato un calo, ora si torna a crescere. L'aumento calcolato dall'aggiornamento Arera è pari a +22,4%.

Ma, come riporta ilsole24ore.com, l'aumento in realtà è dovuto soprattutto alla riduzione degli sconti contenuta nell'ultimo decreto bollette, che riguarda i costi di commercializzazione.



Il costo della componente energia infatti segna un calo sia per la materia gas naturale (-3,1%) che per le spese legate a trasporto e misura (-4%).



Per il presidente dell'Arera Stefano Besseghini si tratta di un inizio del ritorno alla normalità, in cui lo Stato non interviene per ridurre il peso delle bollette.