Float out per Queen Anne, la nuova ammiraglia Cunard pronta a maggio 2024

Arriva il varo tecnico per Queen Anne, la nuova ammiraglia di Cunard che salperà per il viaggio inaugurale il 3 maggio 2024 a Lisbona.

Duecentoquarantanovesima nave battente bandiera Cunard, Queen Anne ha toccato ufficialmente l'acqua per la prima volta esattamente 365 giorni prima del suo primo viaggio: ora è il momento dell’allestimento degli interni.



"È stimolante celebrare oggi un traguardo così importante e vedere i progressi che sono stati fatti da tutta la forza lavoro di Fincantieri – dice Sture Myrmell, presidente di Carnival UK -. Possiamo tutti vedere che magnifica Queen diventerà. Queen Anne, al fianco di Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth, costituirà un magnifico quartetto. Sarà la prima volta dal 1999 che Cunard avrà quattro navi in servizio simultaneamente."



“Per più di 180 anni, Cunard ha costantemente perfezionato l'esperienza di crociera fino a farla diventare un viaggio senza tempo, e siamo sicuri che Queen Anne raggiungerà un nuovo apice” ha commentato Gioco Viaggi, agente di vendita Cunard per l’Italia.