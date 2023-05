Gattinoni torna in convention: l'evento al via oggi

14:47

Dopo la lunga pausa forzata di 3 anni, Gattinoni torna a radunare agenti di viaggi e partner per la convention. La scorsa edizione si era tenuta a maggio del 2019 e da allora "sembra sia passato un secolo - come si legge nel comunicato del gruppo -. O uno tsunami. O entrambi. Ma ora i tempi sono maturi per ritrovarsi, all’insegna della grinta, della passione e del senso di appartenenza".

L'appuntamento, che ha preso il via oggi (giovedì 3 aprile) e che vede riuniti al Club hotel Marina Beach di Orosei 380 agenzie, 75 partner e circa 50 membri dello staff, si presenta con il claim 'We are more than a network', "a sottolineare - prosegue la nota - che il network Gattinoni Mondo di Vacanze ha alle spalle la forza di un grande gruppo, un’azienda che occupandosi di turismo a 360° rappresenta un valore importante".



Tra gli eventi in programma la plenaria di domani mattina, che sarà introdotta dal presidente Franco Gattinoni (nella foto) e che vedrà la partecipazione del direttore generale Sergio Testi, del direttore di rete Antonella Ferrari, del direttore prodotto Mario Vercesi al direttore business travel Eros Candilotti, fino al direttore marketing & comunicazione Isabella Maggi e ai responsabili di Area.



Prevista inoltre una tavola rotonda con alcuni rappresentanti delle imprese del settore.