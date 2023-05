Explora I: dal viaggio inaugurale i menù di Mauro Uliassi

19:30

Gli ospiti di Explora I, la prima nave di Explora Journeys, il brand lifestyle di lusso di Msc, avranno l’opportunità di vivere l’esperienza di cucina di Mauro Uliassi (nella foto), tre stelle Michelin. Il suo menu sarà a disposizione dal viaggio inaugurale del 17 luglio fino all'arrivo a New York il 25 settembre 2023.

In qualità di primo chef ospite di Anthology, una delle 11 esperienze culinarie di bordo, lo chef Uliassi e la sua brigata offriranno una fusione tra cucina italiana tradizionale e contemporanea.



Il ristorante Anthology di Explora I si propone come un palco culinario dove gli chef ospiti cureranno i loro menu ispirati alle cucine di tutto il mondo in collaborazione con Franck Garanger, head of culinary di Explora Journeys, insieme ad abbinamenti di vini prodotti da cantine famose, dando vita a un'esperienza culinaria straordinaria.



L'ambiente elegante e raffinato, l'opzione di mangiare all'aria aperta, l'illuminazione soffusa e il servizio impeccabile creano un'atmosfera intima e raffinata.