08:03

Eden Viaggi torna a comunicare. Alpitour World ha investito 4 milioni di euro per lanciare una campagna crossmediale volta a promuovere in modo innovativo il prodotto del tour operator.

Pubblicità

Dopo tredici anni il brand del Gruppo torinese tornerà così in tv il 7 maggio con uno spot ideato e scritto da Triplesense Replay Italia e realizzato dalla casa di produzione Akita Film, che - come si legge in una nota riportata dall’agenzia di stampa Italpress - oltre a presentare al pubblico il marchio Eden Viaggi e la sua ‘Unique Selling Proposition’, si propone di riscrivere il registro comunicativo delle pubblicità del travel.



Lo spot, che ricalca i trailer dei film di azione, resterà in programmazione per cinque settimane, coinvolgendo non solo le emittenti televisive, ma anche i cinema e il web.



I prossimi passi

Prossimi passi della campagna saranno poi iniziative finalizzate a fare crescere ulteriormente “awareness” e “consideration”. Tra queste, una partnership triennale con i programmi di Radio Deejay ‘Pinocchio’ e ‘Chiara, Frank e Ciccio’.



L’operazione comunicativa è parte del progetto ‘Trevolution’ avviato nel settembre del 2021, che ha portato alla riorganizzazione dei brand Alpitour World. Un’operazione che, commenta Pier Ezhaya, direttore tour operating Alpitour World, "continua a produrre risultati positivi, sia in termini di chiarezza per il mercato, sia in termini di visibilità”.