Debutta Tribala, la piattaforma per le vacanze sportive

14:22

Nasce da un'idea di Sportit, la società che ha dato vita a realtà come Snowit e Bikeit, la nuova piattaforma Tribala, che mette a disposizione degli utenti pacchetti di viaggio dedicati allo sport.

Il sito, come riporta un comunicato dell'azienda, offre soluzioni per kitesurf, bicicletta, sci, snowboard o anche 4x4, con destinazione in diverse parti del mondo.



Pasquale Scopelliti, ceo e co-founder di Sportit insieme a Riccardo Maggioni, commenta: “Lo sport è la nostra passione e la nostra specialità. Dopo il successo delle esperienze con Snowit, Bikeit e Snowitgo - quest’ultima dedicata ai viaggi di gruppo in montagna, che confluisce su Tribala - abbiamo pensato di replicare il modello estendendolo anche ad altri sport che amiamo e che hanno un alto potenziale aggregante. Inoltre, la tecnologia Snowit, già ben collaudata da 6 anni di esperienza e da oltre 500 aziende partner che l’hanno scelta, è altamente flessibile e scalabile, quindi si presta molto bene ad essere applicata anche ad altri settori”.