Guiness Travel, parte oggi il roadshow ‘Ci vediamo da te’

Parte oggi e farà tappa in dieci città italiane ‘Ci vediamo da te’, il roadshow di Guiness Travel rivolto alle agenzie del Centro-Sud.

Il primo appuntamento è con le adv di Potenza. Il tour formativo toccherà poi Matera, Taranto, Lecce, Brindisi, Trani, Foggia, Lanciano e Avezzano.



Il nuovo ciclo di incontri per l’operatore sarà un’occasione per presentare alle adv le novità della summer 2023, nonché per condividere le sfide e le criticità imposte dall’alta stagione alle porte. “Confrontandoci ogni giorno con le agenzie di viaggi abbiamo la fotografia esatta della situazione del travel: difficoltà a trovare posti sui voli e camere in hotel, servizi frammentati o assenti, tariffe fluttuanti che aumentano costantemente - spiega in una nota Elvira D’Aversa, sales manager di Guiness -. Ecco perché è importante che le agenzie sappiano in maniera chiara che il modo di operare di Guiness non solo le mette al riparo da questo scenario incerto, ma al tempo stesso garantisce loro contenuti e qualità”.