08:33

Una buona dose di aumento dei prezzi, a sorpresa più marcata sul fronte delle strutture alberghiere rispetto ai collegamenti aerei, ma anche un forte incremento del budget dedicato al viaggio, sempre più desiderato. Ripresa senza precedenti dei viaggi di nozze, in particolare verso le destinazioni classiche, ma anche la ricerca, in particolare per i repeater, di andare alla scoperta di realtà meno battute ma sicuramente non meno affascinati.

Pubblicità

È questa l’estate degli Stati Uniti che viene raccontata nella Travel Guide di TTG Magazine, disponibile anche online sulla Digital edition, dagli Us Ambassandor, gli agenti di viaggi specializzati sulla destinazione e premiati nei giorni scorsi da Visit Usa al termine del lungo percorso formativo messo a punto per il trade. Con una considerazione: sicuramente alla fine dell’anno l’outgoing verso gli Usa sarà un enorme successo.



Senza badare a spese

I clienti quest’anno non stanno badando a spese e non si curano degli aumenti - racconta Kathia Moretti della Hansarose Viaggi di Massa Carrara -, quello che vogliono è andare (o tornare) negli Stati Uniti anche se un pacchetto che prima si poteva portare a casa con 6-7mila euro ora costa 11-12mila”. Una spinta, spiega l’agente, dovuta al fatto che il Covid ha fatto capire che neanche gli States sono una meta scontata, che c’è sempre. E ora è meglio approfittarne.



Il servizio completo è disponibile sulla Travel Guide di TTG Magazine, disponibile anche online sulla Digital edition