Il Gruppo Fruit punta sulla Tunisia con due Fruit Village

09:50

Il Gruppo Fruit-In Viaggi riconferma la volontà di voler tornare in forze a programmare la Tunisia, una destinazione vicina, dall’ottimo rapporto qualità prezzo e dal clima mite in ogni periodo dell’anno.

In vista della stagione estiva, il Gruppo Fruit opererà sulla destinazione con due Fruit Village: il Vincci Nozha Beach di Hammamet e il One Resort El Mansour di Mahdia, collegati con voli dai principali aeroporti d'Italia.



“Per presentare queste importanti novità abbiamo organizzato un fam trip per oltre cento agenti di viaggi provenienti da Milano, Bologna, Venezia, Roma, Napoli e Palermo. Il riscontro è stato da subito estremamente positivo e le prospettive per la prossima stagione sono buone” commenta il direttore trade & marketing, Raffaele Sigillo (nella foto).