Nord America, Viking raddoppia le crociere nella regione dei Grandi Laghi

14:22

Viking ha deciso di raddoppiare la sua presenza nella regione nordamericana dei Grandi Laghi, tra Stati Uniti e Canada, dove la compagnia sta navigando con le sue due navi da spedizione, la Viking Polaris e la Viking Octantis.

La nuova ‘Great Lakes Collection’ è un itinerario di 15 giorni che si snoda tra Toronto e Duluth, nel Minnesota. La navigazione include scali alle Cascate del Niagara (Port Colborne) e in diverse grandi città americane, tra cui Cleveland e Detroit. Altre chiamate sono verso porti più piccoli come Alena e Mackinac Island, nel Michigan. La linea percorrerà questo itinerario da giugno a settembre.



Le nuove crociere

Viking, aggiunge Travel Weekly, programma anche due nuovi viaggi di 16 giorni da Toronto a Fort Lauderdale, mentre le navi da spedizione si riposizionano per le loro stagioni in Antartide. Le partenze per il Canada e la costa atlantica di settembre includeranno diversi scali in Quebec, Nuova Scozia e New York City. Altre fermate sono previste a Norfolk, in Virginia e Charleston, in South Carolina. Sono invece programmate per maggio e agosto le partenze per la crociera di 13 giorni tra New York e Toronto. L’itinerario, svelato da Viking lo scorso anno, comprende scali in Nuova Scozia, Prince Edward Island (Charlottetown) e diverse località del Quebec. La compagnia sta anche effettuando una crociera di 13 giorni tra New York e Toronto.



Intanto la compagnia ha ultimato il 5 maggio la sua Viking Longitudinal World Cruise, un viaggio di 65 giorni dall’Antartide a Milwaukee. A settembre 2023 la Viking Polaris si imbarcherà per la Longitudinal World Cruise II, da Duluth a Ushuaia, in Argentina, mentre la Viking Octantis salperà da Milwaukee a Ushuaia per la Longitudinal World Cruise III.