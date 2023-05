La formazione secondo TH Resorts: tutte le novità della TH Academy

09:21

È iniziata il 2 maggio e si concluderà il 12 maggio TH Academy, il momento annuale di formazione di TH Resorts che ha come palcoscenico il TH Simeri Village in Calabria.

Obiettivo dell’appuntamento affinare le competenze, migliorare la qualità del servizio offerto e promuovere una cultura aziendale forte e coesa, preparandosi al meglio in vista dell’estate.



L'organizzazione

La formazione, che alterna momenti ‘learn by doing’, dedicati al lavoro sul prodotto a moduli formativi incentrati sul potenziamento delle soft skill, è organizzata su diversi livelli: durante le prime giornate i capi settore lavorano sul prodotto e per la seconda parte dell’Academy diventano poi formatori delle figure junior.



Oltre 560 le persone coinvolte - hotel manager, responsabili di reparto delle strutture, figure apicali dello staff dedicato all’intrattenimento e vertici di sede -, che prendono parte attivamente a questo percorso e che, all’apertura delle strutture, si troveranno a gestire altre 3.500 risorse, che partiranno tra pochi giorni per tutti i villaggi TH.



Le persone al centro

“Questi giorni di formazione in Academy - afferma Lorenzo Bighin, direttore centrale HR e Operations di TH Resorts - ci hanno restituito le ragioni profonde di un lavoro che ha al centro le persone, siano esse ospiti o lavoratori. Mentre oggi si parla tanto della mancanza di personale nel nostro settore, in questi giorni abbiamo sperimentato che esiste la soluzione per vivere con passione il proprio lavoro”.



Per la prima volta quest’anno all’appuntamento hanno partecipato anche alcuni allievi degli Istituti Alberghieri; tra questi anche 13 allievi delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Alberghiero Don Pino Puglisi di Centuripe, che faranno parte della squadra TH per la stagione estiva 2023.



Le cifre dell'evento

Sono state organizzate 23 aule, 5 eventi in teatro e un pomeriggio di team building, eventi gastronomici e di degustazione e un approfondimento sull’app TH a supporto dell'organizzazione delle giornate di lavoro. Alla formazione si affiancano momenti di convivialità e di confronto tra colleghi del proprio settore e quest’anno, per la prima volta, è previsto anche un momento aperto alle famiglie dei collaboratori: per un’intera giornata tutti verranno coinvolti nelle attività e potranno divertirsi in compagnia della TH Crew.