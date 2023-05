08:04

Una tipologia di vacanza intramontabile, che fra alti e bassi continua a contribuire a rimpinguare le casse di tour operator e agenzie di viaggi: stiamo parlando dei villaggi, argomento al centro del prossimo Focus che verrà pubblicato su TTG Magazine.

Un modello che ha subito profondi cambiamenti nel tempo, caratterizzati da novità ormai irrinunciabili ma anche da grandi ritorni di formule ‘storiche’.



Aria di nuovo

Cominciando dai cambiamenti destinati a durare, il Covid ha portato con sé una rinnovata attenzione al contatto con la natura, la voglia di esperienze da vivere sul territorio anche al di fuori della struttura e una forma di intrattenimento più rispettosa delle tradizioni e della cultura locali. Tutti aspetti da associare alla richiesta di maggiore flessibilità, sia nella durata sia nei servizi offerti.

Pubblicità

Proprio sul fronte dei servizi, gli operatori segnalano la disponibilità della clientela a spendere un po’ di più per avere tutta una serie di optional che rendano più confortevole la vacanza. Anche a costo di accorciarne la durata.



Per quanto riguarda poi il target presidiato, la forchetta si è allargata: non più e non solo appannaggio di una clientela di fascia media, il nuovo villaggio-resort attrae anche il segmento alto, pronto a scoprire strutture 5 stelle dove all’animazione sportiva si associano esperienze di varie tipologie, con in primo piano quelle enogastronomiche.



Il grande ‘ritorno’

Si diceva però anche di un ritorno alle origini: in epoca post Covid, torna la voglia di stare insieme, e con essa il rilancio di forme di animazione che sappiano coinvolgere la clientela.

Di questo e di molto altro, dai trend della domanda alle formule più richieste, si parlerà nel Focus Villaggi, pubblicato sul prossimo numero di TTG Magazine e online sulla digital edition.