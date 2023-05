08:32

Cinque pilastri per “riconfermare la posizione di leadership dell’Italia nel mercato turistico globale”: questo, secondo le parole riportate dal documento stesso, l’obiettivo del Piano Strategico del Turismo 2023-27. Il testo ormai sta vivendo le battute finali, con la presentazione alle commissioni competenti di Camera e Senato, dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni.

Il documento che sta per essere adottato dal Governo per delineare la strategia del comparto nei prossimi cinque anni prende le mosse dall’appena scaduto piano 2017-2022, rimodulando l’azione alla luce del nuovo scenario.



Gli elementi

I punti cardine vengono riassunti in cinque capitoli: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche e infine sostenibilità. In particolare, nell’elaborazione del documento il Ministero del Turismo ha voluto porre l’accento sull’importanza della digitalizzazione, dedicandole un capitolo ad hoc, e su quella del personale, un nodo già messo in luce negli ultimi mesi dall’intero comparto turistico.



Nel corposo documento (circa 300 pagine) viene dedicato anche un capitolo al turismo organizzato, con un’analisi che prende le mosse dal processo di disintermediazione che ha coinvolto praticamente tutti i passaggi della filiera (con vendita diretta sia da parte dei fornitori che degli organizzatori) e un conseguente spostamento del mercato sull’ecommerce.



Il testo, con il commento al Pst e le principali novità, è disponibile sull’ultimo numero di TTG Magazine, online sulla digital edition.