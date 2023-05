09:58

Nella giornata di ieri la Farnesina ha nuovamente aggiornato le informazioni contenute sul sito viaggiaresicuri.it relative all'Ucraina.

Nel testo pubblicato ieri, lunedì 8 maggio, si legge: "Tutti i viaggi verso l’Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati". E ancora: "Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco".



Per quanto riguarda chi viaggia per motivi di lavoro, il Ministero degli Esteri precisa che un'eventuale trasferta in Ucraina "in presenza di questo sconsiglio configura una responsabilità in capo al datore di lavoro, come da disposizioni di legge".



A tutti gli italiani presenti a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, nel Paese si richiede di registrasi sul sito 'Dove siamo nel mondo', scaricare l'app 'Unità di Crisi' e segnalare la propria presenza e localizzazione alla Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Kiev all'indirizzo mail consolato.kiev@esteri.it.