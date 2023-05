Uvet apre una nuova sede a Matera

12:45

Uvet Global Business Travel si espande nel Sud Italia e annuncia l'apertura di una nuova sede a Matera. Si tratta, come precisa una nota, del primo investimento al mezzogiorno, portato avanti "con l’obiettivo di acquisire un presidio stabile anche in questa zona così strategica per il nostro Paese nell’ambito di una pianificazione di crescita continua".

Si tratta dell'ottavo Busines Travel Service Center dopo quelli di Milano, Agrate, Torino, Treviso, Bologna, Firenze e Roma.



“Questo investimento è strategico per rafforzare e migliorare ancor di più il servizio per tutti i nostri clienti corporate –commenta Luca Patanè (nella foto), presidente del Gruppo Uvet –. A Matera abbiamo trovato figure professionali altamente qualificate e di livello che senza dubbio saranno in grado di darci un prezioso supporto grazie alle loro competenze. In Basilicata proseguiremo nei nostri progetti dedicati a formazione e a numerosi investimenti tecnologici, aspetti chiave per continuare a rimanere competitivi e a crescere nel business travel”.



Con le 10 nuove assunzioni già effettuate per la nuova sede salgono a 330 unità il personale dedicato alla gestione dei viaggi d'affari.