Cisalpina Tours: altre 40 assunzioni per ‘business travel consultant’

14:52

Secondo round di recruiting per Cisalpina Tours, che cerca altri 40 operatori booking specialisti in business travel.

Le figure che Cisalpina Tours ricerca e forma sono ‘business travel consultant’, un ruolo di consulente e problem solver in grado di operare su tecnologie di prenotazione secondo i linguaggi dei sistemi informatici di compagnie aeree, alberghiere, ferroviarie, navali e autonoleggi.



“Dobbiamo tenere conto dei cambiamenti nelle procedure di organizzazione aziendale riguardo al business travel - argomenta Gabriele Querelante (nella foto), HR del Gruppo Bluvacanze -. Le aziende, infatti, chiedono sempre più una assistenza personalizzata h24 e 7 giorni su 7 e contestualmente si è resa necessaria la formazione di nuovi team nei reparti di prenotazione e customer service. Il post Covid ha visto tornare in modo determinante la qualità del servizio svolto dalle persone e questo aspetto incide profondamente sull’organizzazione”.



Le nuove risorse inserite in azienda negli ultimi 12 mesi saranno così 100, suddivise tra le sedi di Milano, Roma, Torino e Napoli.