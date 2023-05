TTG Travel Experience, Pst e Usa: scopri il meglio di TTG Magazine

11:00

Dal ritorno (tutto in salita) dei turisti cinesi alla destinazione Stati Uniti raccontata nella nuova Travel Guide. Dalle novità in arrivo per la prossima edizione di TTG Travel Experience e InOut ai contenuti del nuovo Piano per il turismo. E ancora tutto quello che c’è da sapere sulla tassa di soggiorno alle riflessioni su quali saranno i nuovi modelli per il turismo. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:

Pubblicità

Cina, una rimonta a ostacoli

Visti rilasciati con il contagocce, una tendenza generalizzata ad affidarsi ad aziende di connazionali anche all'estero e, non ultimo, una capacità aerea ancora non tornata ai livelli del pre-pandemia.

Sono diversi i fattori che sembrano ostacolare il ritorno in forze dei turisti cinesi in Italia… (Prosegue sulla Digital edition)



On the road again

Gli Stati Uniti si apprestano a diventare la regina del lungo raggio andando oltre i classici prodotti. Vizi e (soprattutto9 virtù della destinazione raccontati dagli Us Ambassador, gli agenti di viaggi specializzati sulla meta e premiati nei giorni scorsi da Visit Usa… (Prosegue sulla Digital edition)



TTG 2023, tempo di novità

L'appuntamento con TTG 2023 si avvicina a lunghi passi. E le novità della prossima edizione sono davvero tante. Italian Exhibition Group le ha annunciate raccontando i primi dettagli dell'evento in programma dall'11 al 13 ottobre prossimi presso la fiera di Rimini. Un evento molto atteso dall'intera filiera, vero punto di riferimento per il marketplace del turismo… (Prosegue sulla Digital edition)



L’Italia del turismo, un piano in 5 punti

Cinque pilastri per "riconfermare la posizione di leadership dell'Italia nel mercato turistico globale": questo, secondo le parole riportate dal documento stesso, l'obiettivo del Piano Strategico del Turismo 2023-27. Il testo ormai sta vivendo le battute finali, con la presentazione alle commissioni competenti di Camera e Senato, dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni… (Prosegue sulla Digital edition)



Il tesoretto della tassa di soggiorno

Inutile negarlo. Le amministrazioni comunali hanno trovato nell'imposta di soggiorno la nuova gallina dalle uova d'oro. Solo nel 2022, a livello nazionale, gli incassi sono stati pari a 619 milioni di euro (+135,4 per cento sul 2021), ma la cifra potrebbe crescere del 9,5 per cento quest'anno, toccando i 678 milioni di euro… (Prosegue sulla Digital edition)



Un modello da costruire

Il vecchio mondo, quello delle frontiere chiuse e dell'emergenza pandemia, è definitivamente alle spalle. Ma il nuovo mondo, almeno per il comparto turistico, forse non è ancora arrivato. A testimoniarlo sono tanti addetti ai lavori, che si dibattono fra vecchi e nuovi modelli organizzativi… (Prosegue sulla Digital edition)