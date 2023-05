Ruta40 continua la crescita, acquisito Il Gabbiano Livingston

12:17

Il gruppo Ruta40 si amplia ancora: dopo il recente ingresso di CarréBlu, l’operatore annuncia l’acquisizione di Il Gabbiano Livingston, t.o. italiano di nicchia che organizza viaggi su misura, tour privati e safari in volo.

Questa nuova acquisizione nasce dalla voglia di ampliare il proprio portafoglio di destinazioni ed entrare nel settore del turismo con aerei privati, ancora poco esplorato in Italia. Il post pandemia ha fatto emergere il bisogno di un turismo sempre più esperienziale e la ricerca di itinerari creati su misura, soprattutto nell’ambito luxury.



Come successo per CarréBlu, anche il Gabbiano Livingston verrà sottoposto ad un’operazione di restyling per dare una nuova immagine al brand e restare al passo con le esigenze di mercato. “Dal 2020 al 2022 ci sono stati numerosi cambiamenti, sia internamente a Ruta40 che nel settore turistico – dice Roberto Pasqua di Bisceglie (nella foto), co-founder di Ruta40 e Upperail, ceo di CarréBlu e ora anche de Il Gabbiano Livingston -. I viaggiatori di oggi hanno altre necessità rispetto a quelle pre-pandemia, sono più esigenti, soprattutto se parliamo di viaggi di lusso. Per questo motivo ho deciso di ampliare ulteriormente il gruppo acquisendo anche Il Gabbiano Livingston e dare ai miei clienti maggiore possibilità di scelta, permettendogli di fare nuove esperienze di viaggio create su misura. Le novità, come già anticipato, non interesseranno solo i viaggiatori ma anche le agenzie di viaggi. Andrea Guerra, fondatore del marchio Il Gabbiano Livingston, non uscirà dal gruppo ma, vista la sua conoscenza delle destinazioni e attività di pilota, continuerà a mettere a disposizione la sua esperienza e a supervisionare i prodotti offerti”.



Il gruppo Ruta40, considerata la crescita a cui sta andando incontro, sta attualmente lavorando alla riorganizzazione aziendale interna. I prossimi mesi saranno intensi e porteranno alla luce tante novità, sia per i viaggiatori che per le agenzie di viaggi che collaborano con i quattro brand.