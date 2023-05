Settemari, tappa milanese per incontrare le agenzie

15:55

Il Gruppo Uvet Viaggi e Turismo ha riunito le agenzie di viaggi a Milano per il primo di una serie di incontri organizzati al fine di presentare alcuni importanti novità per i tour operator Settemari, Amo il Mondo e Jump.

'Together’, questo il claim degli incontri, che sono stati l’occasione per presentare i nuovi professionisti entrati nello staff Amo il Mondo e diretti da Luigi Giussani, e i progetti futuri che passano attraverso l’apertura di nuove destinazioni e il potenziamento delle linee di prodotto esistenti.



Leonardo Rosatelli, direttore commerciale del tour operator, ha avuto modo altresì di presentare le novità di prodotto in casa Settemari e ricordare i vantaggi della piattaforma Jump.



Le prossime tappe saranno a Bergamo, Verona e Torino, dove per i partecipanti sono previsti gadget, buoni sconto ed estrazioni di premi.