BBVA con Allianz Partners per il lancio di My Trips

15:17

Nuova collaborazione fra BBVA e Allianz Partners. La banca digitale ha infatti presentato al suoi clienti My Trips, strumento che consente di pianificare un viaggio in anticipo, tenere traccia delle spese e, grazie alla collaborazione con Allianz Partners, stipulare una polizza assicurativa digitale personalizzata per i propri viaggi. Questa funzione permette inoltre di raggruppare e categorizzare automaticamente tutte le spese del viaggio e dà inoltre la possibilità di beneficiare di prelievi di contante presso gli sportelli automatici, cambio valuta e shopping.

Attraverso My trips, accessibile dal menu ‘Servizi speciali’, i clienti che hanno sottoscritto una polizza potranno ricevere assistenza durante il viaggio. Il tool consente inoltre di creare un budget per controllare le spese di viaggio e raggruppare automaticamente tutti i viaggi.



I clienti che decidono di sottoscrivere l'assicurazione viaggio di Allianz Partners nell'area My Trips e di utilizzare la carta BBVA in tutto il mondo, godranno di ulteriori vantaggi: non saranno addebitate commissioni per i prelievi agli sportelli automatici e per gli acquisti effettuati in valute diverse dall'euro. Inoltre, riceveranno il 5% di cashback sugli acquisti effettuati fino a 500 euro.



"Con questo tipo di servizio vogliamo continuare a offrire la migliore esperienza ai nostri clienti, tenendo sempre presente i pilastri della nostra value proposition: trasparenza, semplicità e sicurezza, che è ciò che ci differenzia nettamente dalle altre istituzioni finanziarie del mercato italiano", ha dichiarato Ignacio de Loyola Gil, responsable de producto y partners di BBVA Italia.



“Supportare i nostri clienti in ogni momento chiave della vita, mettendo loro a disposizione soluzioni trasparenti e semplici, capaci di offrire serenità a portata di click è la nostra ragione d’essere. È dunque su una visione e su valori comuni che si fonda questa partnership con BBVA Italia, attraverso la quale desideriamo offrire ai clienti uno strumento pratico e intuitivo per gestire e vivere al meglio i propri viaggi” ha aggiunto Emanuele Basile (nella foto), chief sales officer di Allianz Partners.