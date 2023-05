L'agenzia 5 Giornate entra nello storico Gruppo L'Astrolabio

09:45

La storica agenzia milanese ‘5 Giornate’ entra nel Gruppo L'Astrolabio. L’agenzia nel casello del dazio in piazza Cinque Giornate 15 nel 2023 ha compiuto 90 anni e va ad aggiungersi all’adv ‘L’Astrolabio’ in via Monterosa 20 e a ‘Superviaggi’ in via Boccaccio 19.

Le origini de L’Astrolabio vanno ricercate nelle attività della Chiariva della famiglia Aronson. Numerosi i primati di Chiariva, che fu la prima agenzia di viaggi italiana. Con il marchio L’Astrolabio, rilevato quasi 40 anni fa, si organizzavano e si organizzano anche vacanze studio per studenti in Paesi anglofoni, in college selezionati.



Oggi L’Astrolabio è un’azienda familiare che comprende due unità di business (oltre alle agenzie anche il servizio di vacanze studio all’estero per studenti) con sede a Milano in via Andrea Appiani 5.

Due i soci del Gruppo: il 67% appartiene alla famiglia Aronson e il 33% della famiglia Olivari.



Le tre agenzie di viaggio organizzano viaggi leisure di qualsiasi tipo, viaggi nozze e business travel. Con un fatturato 2022 di circa 10 milioni di euro, L’Astrolabio conta oltre 5 mila clienti consolidati, che scelgono il gruppo per l’organizzazione di viaggi su misura.

Andrea Barbieri, general manager, spiega: “Come travel designer, il nostro successo si deve alla capacità riconosciuta dal mercato di far vivere esperienze uniche. Non solo per le mete e l’organizzazione, ma per la mission di saper soddisfare e conciliare le necessità personali del singolo o della coppia o del gruppo familiare o aziendale o di amici. L’attitudine all’ascolto anche del ‘non detto’ e la proattività nel costruire un’offerta ci vengono dalla pratica nei viaggi studio che da 40 anni sono scelti dai genitori, ma devono soddisfare tutti i target coinvolti”.



La business unit che ha reso famoso il marchio L’Astrolabio organizza vacanze studio in Paesi anglofoni e in college selezionati, per studenti italiani fino ai 17 anni. L’Astrolabio muove circa 2mila 500 bambini e giovani l’anno e il numero è in continuo aumento.

Grazie a tutte queste attività, oggi l’azienda L’Astrolabio vuole essere il punto di riferimento per chi viaggia, al fine di essere sempre sulla ‘rotta giusta’, in quest’epoca di complessità globale ricca di incognite.