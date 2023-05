08:05

Non si placa la polemica relativa alla mancanza di un registro che raccolga e aggiorni costantemente a livello nazionale dati e informazioni relativi alle agenzie di viaggi in riferimento agli obblighi di legge necessari allo svolgimento dell’attività (licenza, polizza rc e copertura per fallimento e insolvenza).

E sono ancora troppi i casi di chi esercita abusivamente l’attività danneggiando la credibilità dell’intera categoria. A lanciare l’ennesimo grido d’allarme è Eliseo Capretti (nella foto), managing director di Ocean Viaggi, che tiene a sottolineare come in Lombardia non sia disponibile nemmeno un elenco regionale che invece è reperibile in altre Regioni.



“Al momento manca un elenco aggiornato delle adv a livello nazionale e in Lombardia non esiste nemmeno una versione regionale. Facendone richiesta, si viene indirizzati ai singoli comuni, che però non sempre rispondono trincerandosi dietro a motivazioni legate al rispetto della privacy. Ogni regione si muove in modo autonomo, e ad esempio un elenco regionale costantemente aggiornato è disponibile in Veneto fin dal 2019”.



Capretti vede con favore l’iniziativa messa in campo da Astoi, che l’anno scorso ha battezzato il portale Adv Overview. Ma, anche in questo caso evidenzia il manager, si rischia di disporre di uno strumento incompleto, in quanto “Trattandosi di un’iniziativa privata, non è detto che tutte le agenzie decidano di trasmettere i propri dati ad Astoi”.



Il problema è di difficile soluzione, ma occorre un intervento urgente, che secondo Capretti deve passare dalle autorità di Governo, le sole in grado di mettere a punto un sistema a livello nazionale che sia aggiornato, trasparente e completo.

A nulla servirebbe al momento il portale Infotrav che, come già segnalato anche da Fiavet al ministro del Turismo Daniela Santanchè, risulta non aggiornato.



Isabella Cattoni