Princess Cruises, nel 2025 il debutto della seconda nave di classe Sphere

10:11

Si chiamerà Star Princess la seconda nave di classe Sphere in arrivo nella flotta di Princess Cruises. La nuova ammiraglia, attualmente in costruzione in Italia, nei cantieri Fincantieri di Monfalcone, farà il suo debutto nell’agosto del 2025.

La struttura della nave, riporta Travel Weekly, ricalcherà quella di Sun Princess, con una stazza di 175.500 tonnellate e una capacità di 4.300 passeggeri. Anche Star Princess presenterà a bordo una ricca offerta di intrattenimento, che includerà la venue The Dome; e sarà alimentata a gas naturale liquefatto.



Il viaggio inaugurale è fissato per il 4 agosto 2025. La nave salperà dal porto italiano di Civitavecchia alla volta di Napoli e delle isole greche.