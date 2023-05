Europa World: Turchia in vetta alle vendite per il 2023

10:52

La Turchia sta rappresentando la sorpresa di questa stagione estiva per Europa World, diventando la destinazione regina del 2023, con volumi di vendita superiori sia al 2022 sia al 2019.

Tra gli elementi che stanno favorendo questo andamento “sicuramente la vicinanza con l’Italia e il ricco patrimonio culturale, naturalistico e eno-gastronomico offerto - sottolinea Daniela Fecchio (nella foto), titolare Europa World -. La Turchia dispone inoltre di un’offerta di prodotto e servizio molto variegata e capace di soddisfare ogni budget ed esigenza. Elementi che ci consentono di rinnovare costantemente la nostra offerta”.



Se il profilo dei viaggiatori Europa World si è mantenuto costante nel tempo, quello che è cambiato è la fascia d’età della clientela che si è abbassata attraendo, soprattutto negli ultimi anni, giovani dai 20/25 anni in su; contemporaneamente si assiste a una richiesta sempre maggiore per viaggiatori single che scelgono di esplorare la destinazione in gruppi organizzati.