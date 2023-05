di Paola Trotta

09:50

Fare rete nel mondo del turismo: questo il leit motiv che ha animato l’annuale appuntamento con Obiettivo X, l’evento organizzato da Ota Viaggi al CDS Hotel di Terrasini in media partnership con TTG Italia.

In particolare, il talk show sul tema dei trasporti, moderato dal direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, ha raccolto le testimonianze degli esponenti del comparto, prima fra tutti quella di Tommaso Fumelli, vp sales Italy di Ita Airways, che oltre a confermare l’avvio di nuove tratte, ha evidenziato che “nel 2023, con un target di 245 accordi con gruppi agenziali, la coverage degli agenti con i quali definiremo partnership commerciali sale a più del 70% del revenue intermediato, confermando il nostro investimento nella relazione commerciale con il trade”.



Ita e il long haul

L’investimento di Ita Airways sull’offerta di lungo raggio rappresenta uno dei pilastri della strategia della compagnia di bandiera: “Oltre a essere fonte di redditività di per sé, sostiene il breve e il medio raggio con flussi di traffico da e per l’hub di Fiumicino in coincidenza con i nostri voli intercontinentali, contribuendo a migliorare la performance anche su questo prodotto”. E la previsione 2023 è di un “raddoppio sul lungo raggio sia di passeggeri sia di revenue”. Quanto ai numeri, “Le prenotazioni da maggio a settembre 2023 stanno andando molto bene, con stime di vendite estive già confermate in aumento del 20- 23% rispetto allo scorso anno. Chiudiamo il primo semestre circa 3 punti percentuali sopra il budget in termini di ricavi proprio grazie a questa spinta”.



Intermodalità al centro

Dal canto suo, anche il trasporto su rotaia viaggia spedito. Maria Paola De Rosa, head of trade sales Frecciarossa, annuncia “un accordo con Ota Viaggi che prevede la possibilità per le agenzie di acquistare il biglietto del treno per raggiungere aeroporti e destinazioni di vacanza con una promozione dedicata. Una sinergia, quella avviata con Trenitalia, che rispecchia la volontà di integrazione da parte di Ota con un numero sempre più alto di vettori nazionali, per poter migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti”. De Rosa sottolinea poi l’importanza strategica dell’intermodalità: “Dopo l’accordo intermodale con Ita Airways, andremo a sviluppare nuove partnership. Molto positiva l’esperienza sulla Milano-Parigi, dove taglieremo il traguardo di un milione di passeggeri trasportati. In generale dalle adv passa il 50% delle nostre vendite”.



Traghetti green

Sul tema del trasporto in traghetto è Alessandro Onorato, direttore commerciale Gruppo Onorato Armatori, a prendere la parola per evidenziare “gli importanti investimenti, presenti e futuri, sui nuovi traghetti di ultima generazione e green della flotta Moby Tirrenia, per garantire uno standard di servizi sempre più alto”. Confermata anche la vicinanza al mondo delle adv e dei clienti. “Quest’anno Moby e Tirrenia mettono in campo più capacità: da un lato, con l'entrata in linea sulla Livorno-Olbia di Moby Fantasy, il primo di due traghetti gemelli che sono i più grandi e green al mondo. Dall’altro, schierando sulle linee per la Corsica la Moby Orli, che assicura ulteriore capacità”.



Il caro prezzi

Del generale aumento dei prezzi e del costo del petrolio ha parlato Matteo Della Valle, passenger sales & marketing staff director Gnv. “Nel 2022 abbiamo registrato il numero massimo di passeggeri mai trasportati, anche grazie alle politiche di advance booking promosse in adv e quindi l’aumento dei costi non è stato impattante”. Questa edizione di Obiettivo X, aggiunge il manager “è inoltre un’occasione utile per Gnv, che nel 2023 compie 30 anni, per anticipare l’appuntamento di settembre a Barcellona per i GnvAwards, il nostro annuale incontro con le adv e in particolare con i top partner. Un’occasione in cui premieremo le agenzie di viaggi che hanno meglio performato durante l’estate 2023".