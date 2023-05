Aiav: parte l’azione contro Ryanair

14:20

Aiav ha presentato un ricorso contro Ryanair all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come prima mossa per una class action da presentare presso il Tribunale di Milano.

Come annunciato nelle prossime settimane, l'associazione di categoria ha dunque dato il via all'"azione giudiziaria con intento inibitorio e risarcitorio", come si legge in una nota della stessa Aiav. Il ricorso è stato presentato lo scorso 10 maggio.



“Dopo aver ottenuto il parere favorevole dal Consiglio Nazionale – dichiara Fulvio Avataneo, presidente Aiav – abbiamo presentato al Garante una copiosa memoria quale segnalazione, realizzata grazie alla fattiva collaborazione di centinaia di agenti di viaggio associati che, con il loro lavoro, hanno contribuito a facilitare il compito dei nostri legali”.



L'associazione aveva annunciato a fine marzo il progetto di procedere contro la low cost, il cui rapporto con la distribuzione fisica è sempre stato complesso.