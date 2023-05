Drv attacca: “Il nuovo piano del turismo tedesco non tiene conto dell’outgoing”

19:30

Si va verso uno scontro tra la Drv, l’associazione delle agenzie di viaggi tedesca, e il Governo del Paese. Oggetto del contendere la presentazione delle linee guida del prossimo piano per il turismo, che avrebbe tra i suoi cardini la sostenibilità, la competitività, l’innalzamento del livello formativo del personale e la digitalizzazione.

Secondo la Drv, tuttavia, nel programma poco verrebbe fatto per sostenere il turismo outgoing dal Paese, focalizzando gran parte degli sforzi sull’incoming in Germania. Questo nonostante, evidenzia l’associazione, statistiche alla mano due terzi dei viaggi dei turisti tedeschi è in direzione estero, con una ripercussione enorme sulla filiera che si occupa dell’outgoing.



Al momento non è stata decisa alcuna iniziativa contro questa tendenza, ma la Drv ha posto l’accento come questo rischi di mettere in difficolta le oltre 2.300 attività del turismo oltre che le diecimila agenzie di viaggi esistenti.