Coinvolgere agenzie di viaggi, tour operator e compagnie aeree, dunque tutta la filiera del turismo organizzato, per fare in modo che il desiderio degli stranieri di visitare l'Italia si trasformi in prenotazioni e arrivi. Questa la strategia messa in campo per la promozione, come spiega il ceo di Enit Ivana Jelinic nell'intervista esclusiva al podcast di TTG Italia Gente di Viaggi, rilasciata a margine di Obiettivo X 2023, l'evento organizzato lo scorso weekend da Ota Viaggi.



L'agenda dei prossimi mesi sarà "super intensa - afferma Jelinic -, con sempre più promozione all'estero, coinvolgendo le nostre imprese. Vogliamo che le aziende ci seguano, perché il nostro obiettivo è metterle nelle migliori condizioni per fare business".



I target della promozione

Jelinic spiega anche come tra gli obiettivi dell'Italia in questo momento dal punto di vista della comunicazione ci sia anche l'ampliamento a ulteriori target, con una maggiore vicinanza al pubblico della Generazione X.



Ma l'attenzione è anche al mondo degli eventi, che offrono una serie di opportunità per presentare la destinazione Italia all'estero, facendo la differenza rispetto ai principali competitor.



"Gli eventi sono un volano straordinario - aggiunge -, che si tratti sia di eventi sportivi sia di eventi culturali". Si tratta infatti, conclude il ceo di Enit, di elementi "in grado di catalizzare l'attenzione di tutto il mondo sul nostro Paease".