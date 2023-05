Tour2000 AmericaLatina: novità Giamaica per la programmazione

09:43

E’ la Giamaica la nuova destinazione della programmazione di Tour2000 AmericaLatina. La new entry sarà proposta sul mercato con una serie di tour che si rivolgono a diverse tipologie di clientela.

“L’apertura della Giamaica in stile Tour2000, quindi con una rosa di tour per chi vuole vivere un’esperienza unica sull’isola – commenta il general manager Marino Pagni -, completa la nostra offerta di tour per scoprire i Caraibi spagnoli. Ci aspettiamo grandi risultati da questa nuova destinazione e siamo sicuri che il mercato italiano apprezzerà una Giamaica non solo di vita in resort”.



Quattro le proposte per l’avvio dell’offerta: ‘In viaggio con Bob Marley’ alla scoperta dei luoghi iconici del mitico cantante e musicista reggae; ‘Giamaica, la costa del Sud’ con partenza da Kingston; ‘Giamaica, musica e spiagge’; ‘Viaggio di nozze in Giamaica: cascate, montagne & spiagge’.