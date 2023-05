Neinver, trimestre oltre le attese: a Vicolungo e Castel Guelfo vendite a più 20%

10:05

“Abbiamo chiuso il primo trimestre con risultati eccezionali che hanno superato tutte le nostre aspettative”. Daniel Losantos, ceo di Neinver (nella foto), commenta così il bilancio della società, che nel primo trimestre 2023 ha registrato vendite a 329 milioni di euro nei 21 centri europei che gestisce, con un incremento del 21% anno su anno.

Particolarmente positivo l’andamento del mese di marzo, che ha segnato un aumento delle vendite del 24% rispetto al 2022. Se si prendono in considerazione solo i risultati dei centri outlet, invece, le vendite sono cresciute del 23,5% rispetto all'anno precedente.



I dati italiani

L’Italia non smentisce l’andamento positivo, in linea con quello europeo: le vendite di Vicolungo e Castel Guelfo sono in ascesa del 20% rispetto allo scorso anno e i valori superano i livelli pre-pandemia.

“Il trend di crescita che abbiamo riscontrato in tutti i nostri centri - aggiunge Losantos - continua a prendere piede, evidenziando il successo della nostra strategia e del nostro modello di business, pensato per offrire opportunità di crescita ai brand. Un modello che è anche apprezzato per la flessibilità e per la competenza offerta dai team che lavorano per massimizzare i risultati dei marchi che ripongono la loro fiducia in Neinver".



La società ha siglato accordi con marchi come Levi's ad Amsterdam, Hugo Boss in Polonia e con Dockers, L'Oreal, Tommy Hilfiger e Sunglasshut in Italia. In Germania sono stati firmati nuovi accordi anche con Tommy Hilfiger, Camp David e Only. Allo stesso tempo, brand come Puma e Jack & Jones in Spagna e Adidas in Polonia hanno ampliato i loro punti vendita.