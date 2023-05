11:39

Il Gruppo Frigerio Viaggi consolida la partnership industriale avviata da 18 mesi con Travel Expert acquisendo il 51% delle sue quote e diventando socio di maggioranza del network che oggi conta 70 Personal Travel Expert in tutta Italia.

In seguito all’accordo il restante 49% resta suddiviso tra i soci fondatori: Davide Volpe al 35% attraverso la digital company Trident e Luigi Porro al 14%. L’intesa, siglata il 12 maggio, prevede anche l’ingresso di Davide Volpe nella compagine di Fritechnology al 13%, la società del Gruppo Frigerio Viaggi specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i professionisti del travel, le aziende e i viaggiatori.



Benefici per tutti gli attori coinvolti

“Dopo un breve periodo di fidanzamento – commenta Luigi Porro, Founder Travel Expert -, la nostra realtà si è consolidata, diventando matura per un matrimonio che porterà maggiori benefici a tutti gli attori coinvolti, rendendo ancora più competitivi i servizi e i prodotti a disposizione dei consulenti di viaggio”.



“Questa operazione - aggiunge - era nei nostri obiettivi sin dall’inizio: ci siamo presi un periodo per rodare le sinergie e verificare che fosse la decisione migliore sul lungo termine. La nostra squadra cresce oggi anche con l’inserimento di un area manager, che avrà il compito di coordinare lo sviluppo della rete capitalizzando al massimo il trend di ripresa del settore, e di un social media manager dedicato”.



Gli asset della crescita

Grazie a questa operazione nasce così un polo che comprende in tutto 82 consulenti di viaggio, con l’obiettivo di arrivare a quota 100 entro la fine del 2024. Una crescita basata su tre asset strategici: innovazione tecnologica, rafforzamento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori ed economie di scala nella gestione dell’amministrazione e degli altri fattori di produzione.



Nuove sinergie

“Questa operazione – sottolinea Davide Volpe, Founder Travel Expert - ci permette di creare sinergie su risorse e know-how per affrontare nuovi ambiziosi progetti, destinati a innovare profondamente le modalità operative del settore. L’obiettivo è di preservare il valore del turismo organizzato, in termini di qualità ed esperienza, avvicinandolo alle nuove generazioni di consumatori e ponendo fine ad uno storico gap”.



Centrale nella strategia di sviluppo il ruolo della tecnologia, in linea con gli obiettivi legati alla transizione digitale del turismo richiamati dai principali stakeholder.



L'importanza dei consulenti

“Abbiamo scelto di investire ulteriormente nel settore dei consulenti di viaggio, attraverso l’accordo con Travel Expert, perché riteniamo questa figura importante e complementare - spiega Paola Frigerio, Travel Marketing & Network Director Gruppo Frigerio Viaggi -. Tutti i professionisti del settore, consulenti di viaggio ed agenzie, che oggi desiderano restare nel mercato devono essere in grado di intercettare sia il cliente incline al fai da te o all’utilizzo di Olta internazionali, riportandolo nell’alveo del turismo organizzato, sia il cliente altospendente che ha la necessità di una consulenza personalizzata”.



“Il turismo è il settore che amiamo e che ci ha visto crescere nel corso degli anni - conclude Simone Frigerio, direttore generale del Gruppo Frigerio Viaggi - e siamo felici di avere dei partner con cui condividere strumenti, valori ed obiettivi. Condividiamo con Travel Expert un approccio ambizioso e determinato e l’obiettivo primario: la soddisfazione del cliente”.