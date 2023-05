Mastercard: esperienze e digitalizzazione dominano i consumi

di Alberto Caspani

08:30

Pacchetti esperienziali e digitalizzazione vanno a braccetto. Per il Mastercard Travel Industry Trends 2023 la “strana coppia” del mercato post-pandemico non solo ha messo all’angolo l’acquisto di beni materiali (20% contro 65%), ma sta divenendo la voce più importante delle maggiori spese italiane (+41% lodging, +29% ristoranti) e globali. “Grazie al sesto posto in Nord America come destinazione più attrattiva - spiega Michele Centemero, country manager Mastercard Italia - il Belpaese sta traendo grande beneficio dalla crescente richiesta di servizi, tant’è che per il pubblico europeo è addirittura la quarta destinazione. Fra gennaio e marzo 2023 il segmento travel & corporate entertaintment è cresciuto del 42% nel Vecchio Continente e sta trainando la domanda globale insieme all’area asiatico-pacifica (64%)”.



Il caso Positano

“A livello globale non possiamo ancora dire che l’economia di consumo si sia completamente ripresa - ha aggiunto Natalia Lechmanova, senior economist Mastercard Europe&MiddleEastAfrica -, ma la rivoluzione ‘esperienziale’ ha investito pure il viaggiatore cinese e oggi incide attorno al 90% nell’offerta di Milano, Venezia e Napoli. Col suo +283% sul 2019 Positano è però il caso più emblematico in Italia: se le piccole-medie aziende nazionali saranno in grado di convertire il proprio business in e-commerce, il Paese potrà confermarsi quello con la maggior crescita di Pil (Q1+2,4%) fra le grandi economie europee, nonché il più resiliente rispetto alla sfida inflazionistica”.