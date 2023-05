Cina, Dsr Hotel Holding, il patto Fiumicino-Ita-Trenitalia: scopri il meglio di TTG Magazine

13:58

Un turismo cinese che stenta a riprendersi, ma anche la spinta all'intermodalità con l'accordo tra Fiumicino, Ita Airways e Trenitalia; e ancora, le strategie sull'Italia dei tedeschi di DSR Hotel Holding. Questi alcuni dei temi affrontati nelle pagine dell'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online con la digital edition. Ecco una rassegna dei principali articoli:

Cina, una rimonta a ostacoli

Visti rilasciati con il contagocce, una tendenza generalizzata ad affidarsi ad aziende di connazionali anche all'estero e, non ultimo, una capacità aerea ancora non tornata ai livelli del pre-pandemia.

Sono diversi i fattori che sembrano ostacolare il ritorno in forze dei turisti cinesi in Italia. A ben guardare, la riapertura dei confini dello scorso gennaio, che ha ufficialmente posto fine a un isolamento durato tre anni e riacceso le speranze degli addetti ai lavori, ha generato finora una ripresa piuttosto timida... (continua con la digital edition)





InOut, grande prima per l'evento del contract

Grande 'prima' per InOut, la novità di Italian Exhibition Group che affiancherà TTG Travel Experience nell'edizione 2023. Si tratta di un format nuovo e dallo spirito molto innovativo, rivolto alle figure professionali di riferimento nel management dell'industria dell'accoglienza perché unisce quattro anime in un unico evento: SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor, Superfaces e Greenscape.

Il nuovo format per il contract è dedicato alla progettazione delle soluzioni per l'accoglienza turistica. In un unico evento, si darà quindi voce alle migliori aziende del Made in Italy a partire dalle tendenze d'arredo per l'hôtellerie, fino all'outdoor del camping e glamping nello storico brand SIA Hospitality Desig... (continua sulla digital edition)



DSR, campagna d'Italia

Guardava al nostro Paese come prima destinazione su cui puntare dopo aver presidiato i mercati di lingua tedesca e ha trovato in Mira Hotels il partner giusto. DSR Hotel Holding ha acquisito il pacchetto di maggioranza della catena alberghiera, ponendo le basi per la sua campagna d'Italia... (continua sulla digital edition)



Con il servizio Fco Connect la mobilità integrata tra Adr, Ita e Trenitalia diventa realtà

Anche l'Italia fa un deciso passo in avanti verso l'integrazione treno più aereo. È attivo al Leonardo da Vinci Fco Connect, il nuovo servizio intermodale nato dall'alleanza tra Ita Airways, Trenitalia e Aeroporti di Roma. Con un'unica transazione si può ora acquistare un biglietto combinato treno più aereo e fare poi il check-in direttamente nella stazione dello scalo, presso i banchi dedicati di Ita Airways, lasciare il bagaglio lì e poi ritirarlo a destinazionne... (continua sulla digital edition)



United, Delta, American e Ita: tutti i voli tra Italia e Usa

C'è solo l'imbarazzo della scelta. E la possibilità di potere andare a cercare la tariffa migliore o la combinazione più adatta. È un vero e proprio sovraffollamento quello del voli diretti tra Italia e Stati Uniti nella programmazione estiva, e come se questo non bastasse emerge sempre più chiaramente la prospettiva della conferma di molte rotte anche nella winter: un segnale chiaro che nella domanda per il Paese (e nell'incoming dagli Usa, non va dimenticato) qualcosa è cambiato... (continua sulla digital edition)