Valtur: estate di co-marketing con il brand Upim

08:47

Ha preso il via il co-marketing tra Valtur e Upim-Blukids che si è concretizzato in un concorso instant win con in palio un viaggio al giorno e che hanno visto nella prima settimana oltre 20mila giocate da parte dei clienti del grande magazzino. Il contest resterà attivo fino al prossimo 21 maggio.

“A conclusione del contest – si legge in una nota congiunta -, il co-marketing proseguirà fino a fine estate con attività promozionali e di rewarding per i clienti coinvolgendo le seguenti location: Valtur Calabria Otium, Valtur Sardegna Baia dei Pini e la prima struttura della linea Italian Lifestyle Collection Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort. I piccoli ospiti riceveranno all’arrivo uno zainetto in cotone co-brandizzato Valtur/Blukids e nel corso dell’estate, potranno essere protagonisti insieme alle loro mamme di divertenti sfilate allestite nei teatri dei resort”.



L’iniziativa coinvolge direttamente anche il mondo della distribuzione, interessata direttamente dai flussi dei clienti che prenoteranno una vacanza grazie alla conversione delle migliaia di buoni sconti vinti attraverso il concorso.