Primarete promuove Disneyland Paris con ‘Fireworks Bonfire’

10:36

Continua la collaborazione tra Primarete e Disneyland Paris. Il network, nel suo ruolo di ambassador, lancia ‘Fireworks Bonfire’, un nuovo prodotto per spingere sul mercato italiano il gran finale delle celebrazioni del 30esimo anniversario del parco tematico.



Con la novità, le agenzie del network potranno offrire ai clienti vantaggi esclusivi e pacchetti comprensivi di biglietto d’entrata, hotel e voli in esclusiva con Ita Airways, Air France da tutta Italia, nonché offerte per le famiglie e per i giovani anche in alta stagione.

“Il nostro obiettivo per il 2024 – precisa in una nota Francesca Zilio, responsabile marketing di Primarete - è aumentare del 30% il fatturato, offrire alle nostre agenzie un booking sempre più formato con un percorso innovativo e di marketing, in linea con le strategie Disneyland”.