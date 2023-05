08:04

E’ il momento di ripartire e Kel 12 rilancia sulle destinazioni africane, sulle quali sta tornando vivo l’interesse dei viaggiatori.

Si parlerà di alcuni dei Paesi al centro della programmazione del t.o. nel corso del webinar organizzato in collaborazione con TTG Italia, programmato per giovedì 25 maggio alle ore 14,30.



In compagnia di Francesca Serafin, product manager Africa e Omar Fragomeni, geologo ed esperto Kel 12, si partirà alla volta dell’Africa dei parchi e degli animali. Si parlerà di Namibia, di Botswana, di Zambia, ma anche di Uganda e di Madagascar. Infine, spazio anche alla Tanzania per cogliere tutte le sfumature di un Paese celebre per la sua biodiversità.



Il webinar offrirà l’occasione per conoscere la programmazione di Kel 12 e scoprire le scelte sopstenibili messe in campo dal t.o. a tutela dell’ambiente.

Chi volesse può iscriversi collegandosi a queso link.