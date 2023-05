Club Med scommette sulla Repubblica Dominicana: boom di prenotazioni

10:07

Club Med rinnova la collaborazione con l’Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. L’annuncio è arrivato in occasione della ‘Festa di inizio estate’, evento che si è svolto ieri a Milano, con la partecipazione di 32 agenti Trident Club.

Pubblicità

La destinazione si conferma al centro dell’offerta del tour operator, con le strutture di Michès Playa Esmeralda Exclusive Collection e Punta Cana; e sta riscontrando un forte aumento delle prenotazioni rispetto allo scorso anno. In particolare, Club Med Michès Playa Esmeralda. “La Repubblica dominicana è una destinazione chiave per il business di Club Med, essere pionieri ci ha permesso di avere resort nelle posizioni più belle e privilegiate, come Michès Playa Esmeralda che sorge su una spiaggia bianca incontaminata - afferma Rabeea Ansari, managing director Sud Europa e Mercati Emergenti -. Nel 2023 questo resort ha registrato una crescita del +236% sull’anno precedente. Il trend dei clienti italiani è una scelta di destinazioni sempre più premium, decidono di affidarsi a Club Med per l’altra qualità del servizio e per le garanzie di una vacanza serena con trattamento All Inclusive, assicurazione inclusa, la possibilità di poter modificare il soggiorno fino a 8 giorni dalla partenza e un’assistenza 24 ore al giorno, 7 giorni su 7”.



Per spingere ulteriormente le prenotazioni sulla Repubblica Dominicana, l’operatore propone fino al 25 maggio riduzioni fino al 15% per soggiorni effettuati entro il 5 novembre. I bambini fino a 6 anni non compiuti soggiornano sempre gratuitamente.