La Malesia si svela agli agenti siciliani

12:24

Tourism Malaysia incontra gli agenti di viaggi siciliani. L’ente sarà il 24 maggio ad Acitrezza (Catania), presso il Grand Hotel Faraglioni, per una nuova tappa del roadshow ‘Malesia, un paradiso da scoprire’.

L’evento, realizzato in collaborazione con il tour operator Viaggio tra i Paralleli, si terrà a partire dalle 19. Focus principale della serata saranno i viaggi di nozze.



Gli adv potranno, inoltre, approfondire la destinazione, scoprire i nuovi prodotti e le opportunità di business e collaborazione.



Viaggio tra i Paralleli presenterà la sua offerta dedicata alla destinazione. In particolare, Malaysia Adventure package (15 giorni/12 notti), con partenza da Roma, che comprende i luoghi più iconici del Paese del sud-est asiatico: il Monte Kinabalu, sito Patrimonio Unesco, Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center, il lago Kinabatangan, la capitale Kuala Lumpur e le isole Perhentian.



Turkish Airlines sarà partner dell’evento e metterà in palio un biglietto aereo Catania-Kuala Lumpur-Catania.