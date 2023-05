Bluvacanze, grande partecipazione agli eventi ‘Da TE’: prossimi incontri nel 2024

14:44

Riprenderanno nella primavera del 2024 gli appuntamenti con ‘Da TE’, il roadshow per le agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare. Il ciclo di incontri formativi di quest’anno, che ha visto la collaborazione con Ota Viaggi, Naar e Gastaldi Holidays, si è appena concluso, dopo 37 eventi per 300 punti vendita a cui hanno partecipato 420 agenti.

Pubblicità

Al centro, le criticità dei territori e della stagione in corso, le innovazioni che il Gruppo ha rilasciato in questa prima parte dell’anno e la fotografia di un nuovo mercato che si affaccia in agenzia. “Lo spirito dei Da TE, che abbiamo lanciato nel 2021, è proprio quello di ‘prima che io parli, dimmi tu’: è un approccio di ascolto che annulla il gap tra la sede centrale e i negozi sul territorio, tra le esigenze di strategia della base e quelle di tattica del perimetro. Con risultati eccezionali e una raccolta di informazioni e mood sui quali lavorare per almeno un trimestre”, spiega Claudio Busca della Direzione Retail del Gruppo Bluvacanze.



Spazio anche alle novità di ‘Ada’, la piattaforma gestionale.



Diversi gli spunti di riflessione emersi durante il confronto con le agenzie. Uno su tutti l’avvicinamento dei giovani nella fascia di età 25-35 anni - prima orientati al fai da te con servizi aerei low cost –, che ora si affacciano in agenzia alla ricerca di vacanze dal budget competitivo.



Sul piano delle vendite, le conferme di agosto tardano ad arrivare e i clienti sono orientati su settimane meno costose.



Infine, le agenzie si mostrano meno resistenti alla digitalizzazione: tra le piattaforme digitali balza in testa Instagram per efficacia di comunicazione.