Ota Viaggi sponsor della digital edition di TTG Magazine

15:05

La vacanza perfetta per le famiglie: con questo slogan Ota Viaggi intende riconfermare la sua vocazione di operatore concentrato sul segmento, che presidia con un occhio di riguardo a prezzi comunque sotto controllo, ma anche alla qualità.



Ota Viaggi è lo sponsor della prossima edizione digital di TTG Magazine, in distribuzione e online lunedì 22 maggio. “Dobbiamo far fronte a una nuova tipologia di vacanza – ha spiegato il direttore commerciale, Massimo Diana, in occasione di Obiettivo X -. Una vacanza fatta non più di solo intrattenimento vecchio stile, ma più strutturata, con un corollario di servizi nuovi, intrattenimento attualizzato, enogastronomia specializzata e per i bambini non più il semplice babysitting ma divertimento didattico associato a quello ludico”.

Tante le novità presentate da Ota Viaggi non solo sul fronte dei villaggi, ma anche dei servizi, come il trasferimento: “pacchetti nave e voli che già facevamo, cui si aggiunge la new entry dei pacchetti treno con Trenitalia. Il nostro sito settimanalmente si rinnova e aumenta nella sezione extracatalogo, per fornire quanto più scaffale possibile per le vendite alle agenzie di viaggi”.



La proposta di Ota Viaggi, sponsor della digital edition di TTG, troverà spazio anche all'interno del Focus Villaggi sul prossimo numero del Magazine, in distribuzione e online il 22 maggio.