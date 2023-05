di Isabella Cattoni

08:04

Per 18 anni ha lavorato in un grande tour operator, cominciando sotto la guida di Nardo Filippetti in Eden Viaggi e passando poi sotto le insegne del Gruppo Alpitour.

Di quel periodo gli sono rimaste sicuramente l’esperienza professionale e la competenza nel mondo del tour operating, ma Angelo Cartelli (nella foto) ha saputo scrollarsi di dosso quell’atteggiamento da manager ‘vecchia maniera’ e indossare una maglia nuova, che a due anni di distanza gli si adatta perfettamente.



Dal 2021 Cartelli è direttore generale di Club del Sole, una realtà emergente nel mondo del glamping che insieme a Cartelli si sta trasformando in un operatore strutturato, puntando quest’anno a superare i 3 milioni di presenze e i 100 milioni di euro di fatturato. Ma soprattutto, una realtà famigliare, con alle spalle Riccardo e Francesco Giondi, profondamente diversa dalle logiche di grande Gruppo che Cartelli respirava in casa Eden Viaggi.



Una realtà che ha dato una marcia in più al manager, disinvolto padrone di casa durante la presentazione degli obiettivi futuri di Club del Sole svoltasi a Milano. Vulcanico presentatore dei progetti dell’operatore, Cartelli concentra gli sforzi su quella nuova forma di ospitalità che intende prendere il meglio del villaggio e del campeggio di antica memoria per proporre ‘full life holidays’ in linea con i tempi.

Un concetto nuovo, applicabile anche all’estero, che ben si adatta alle esigenze del post pandemia svecchiando la classica formula di soggiorno.



Chi meglio di Cartelli può cavalcare questa metamorfosi, che strizza l’occhio anche ai mercati stranieri e che già quest’anno dovrebbe procurare incrementi a doppia cifra?