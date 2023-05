MyItalytotheworld e le destinazioni dell’estate

12:22

Europa, America, tour multiday e visite all’insegna dell’arte. Sono queste le destinazioni e prodotti più gettonati per l’estate di MyItalytotheworld.

“In queste ultime settimane stiamo registrando un sostanziale incremento di prenotazioni per la prossima estate da parte delle agenzie registrate sulla nostra area riservata - afferma Marella Bagnoli, general manager del t.o. - e tra le mete top ravvisiamo al primo posto l’America, seguita, tra gli altri, da tour multiday dell’Andalusia, e le classiche visite guidate dei Musei Vaticani e del Louvre”.



Grazie all’ampliamento della sezione dedicata, le agenzie possono consultare in tempo reale e nel dettaglio ogni singola opzione proposta selezionando la data di partenza, la lingua, i plus da includere, i servizi a terra ed gli hotel, in modo da creare un pacchetto di viaggio tailor made sulla base delle esigenze del cliente.



“Nelle sezioni dedicate agli short break, tour e minitour nel mondo, garantiamo poi un valore aggiunto: nessun adeguamento di valuta e nessun costo di iscrizione - dice Marella Bagnoli -. Notiamo, dai feedback ricevuti dalle agenzie che ne hanno usufruito, che questo è un plus particolarmente apprezzato e ciò ci fa capire che gli sforzi che stiamo facendo conducono verso i risultati sperati”.