Formazione per le agenzie: ecco gli appuntamenti di Fiavet

11:42

Valorizzare il ruolo dell’agente di viaggi e la sua professionalità. Questo l’obiettivo del nuovo ciclo di appuntamenti formativi messo a punto da Fiavet-Confcommercio per le agenzie associate. Al centro degli eventi - totalmente a titolo gratuito - l’innovazione e le buone pratiche da seguire per ridurre al minimo i costi di gestione e i rischi, nonché focus sulla promozione, la gestione del personale e su come tutelarsi e tutelare il viaggiatore nei pacchetti turistici.

Primo appuntamento in programma è domani, 23 maggio, alle 14.30: Alessandro Mazzù, esperto di marketing digitale, terrà un webinar su Canva. Il giorno seguente, 24 maggio, la consulente fiscale di Fiavet-Confcommercio, Caterina Claudi, si soffermerà sulle novità dell’ultimo decreto lavoro. Mentre il 30 maggio, alle 14.30, si parlerà di Intelligenza artificiale e ChatGpt.



saranno diversi nell’anno i corsi a cura del consulente legale Federico Lucarelli: si partirà il 21 e il 27 giugno alle 12, per 4 ore totali di webinar incentrate sulla normativa dei pacchetti turistici; mentre il 4 luglio alle 12 si parlerà delle assicurazioni di viaggio. Il 12 luglio al centro le responsabilità delle agenzie di viaggi e dei tour operator. In autunno, il 22 settembre e il 3 ottobre si affronteranno i temi dei contratti e dell’annullamento di voli per malattia o insolvenza.



In programma anche i corsi di formazione obbligatoria per i dipendenti, fissati per il 20 giugno e il 21 giugno dalle 9 alle 13; e dalle 14 alle 18 (su Sicurezza Generale e Specifica D.lgs 81/08).



Per partecipare ai corsi gli associati Fiavet-Confcommercio si possono rivolgere alle segreterie delle federazioni regionali.