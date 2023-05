Vicolungo e InfoJobs insieme per il Talent Day, 60 le posizioni aperte

13:04

È fissato per martedì 30 maggio, dalle 10 alle 17, l’appuntamento per il Talent Day organizzato da Vicolungo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di Neinver. La giornata di incontri, dedicata a chi è interessato a una carriera nel mondo del retail, è organizzata in collaborazione con InfoJobs, piattaforma specializzata per la ricerca di lavoro online, e ha visto l’adesione di numerosi brand, tra cui Asics, Calvin Klien e Guess, per un totale di più di 60 posizioni aperte per diverse figure professionali, dallo store manager allo store assistant, fino agli addetti ai punti ristoro.

Come partecipare

Per partecipare occorre iscriversi sul sito di Infojobs, cliccando sull’icona della pagina dedicata al Talent Day. I candidati verranno poi contattati dal team di InfoJobs per fissare l’appuntamento.

“Abbiamo deciso di lavorare con una realtà di primaria importanza come InfoJobs - spiega Marco Cicchetti, Center Manager di Vicolungo The Style Outlets - per supportare i brand presenti nel nostro centro nella ricerca del personale. I singoli punti vendita, poi, cureranno direttamente il processo di selezione e il rapporto con i dipendenti”.



Il supporto degli esperti

I colloqui saranno preceduti da un incontro di formazione tenuto alle 10 dagli HR experts di InfoJobs Lab. Gli esperti saranno a disposizione dei candidati interessati a perfezionare il proprio CV e nel centro ci sarà anche un fotografo che scatterà gratuitamente foto profilo professionali a tutti i partecipanti che lo vorranno.



Diverse animatrici saranno a disposizione per intrattenere i bambini e a tutti i partecipanti verrà distribuita una shopping card di Vicolungo The Style Outlets che garantirà uno sconto del 10% sul prezzo outlet nei negozi del centro.



“Vogliamo fornire alle persone consigli utili per affrontare i diversi momenti della ricerca di lavoro: dalla preparazione del curriculum, al colloquio, con indicazioni mirate a rendere un successo l’incontro domanda-offerta” conclude Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs.